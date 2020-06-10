مدير مياه الخرطوم : ضبط مزارع تستخدم مياه الشرب للري الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن انطلاق حملة تفتيشيه واسعة النطاق علي المزارع التي تستخدم مياه الشرب في الري للمزارع بشمال بحري.
وقال مدير عام الهيئة مهندس مستشار انور السادات الحاج محمد بحسب سونا، ان الحملة اسفرت عن ضبط عدد من المزارع المخالفه التي تستخدم مياه الشرب لري مزارع الموالح وتربية الاسماك، مشيرا الي ان استخدام مياه الشرب لغير اغراضها يعتبر مخالفه واضحه واعتداء علي حقوق المواطن.
وابان السادات ان الهيئة ستواجه المخالفين باجراءات صارمه وان حملاتها ستستمر في المنطقة حتي يتم القضاء علي الظاهره لافتا الي ان الاعتداء علي مياه الشرب كيفما كانت طريقته يعتبر مساس وعبث بقانون اللائحه التجاريه للهيئة معلنا عن مسار قانوني ستسلكه الهيئة مع اصحاب المزارع المخالفه والجهات التي تستخدم مياه الشرب في الاغراض الاخري .
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