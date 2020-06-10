تجار الاطارات يكسرون قرار الحظر بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كسر عدد كبير من تجار الاطارات بسوق الخرطوم (3 )قرار الحظر الذي فرضته اللجنة العليا للطوارئ و يشهد السوق نسبة اكتظاظ عالية حيث ان 90% من التجار يتواجدون أمام محلاتهم مع فتح البعض المجال بصورة مواربة بينما يفتح التجار الأجانب محلاتهم دون تستر مع غياب آلية تنفيذ القرار او المتابعته من قبل جهات الاختصاص وقال عضو التغيير والخدمات المنا حيدر (اخر لحظة )ان هناك تساهل من جهات الاختصاص في تنفيذ الحظر وقال أنهم طالبوا بحراسة خاصة مدفوعة الأجر لتنفيذ الحظر بسبب الوجود الكثيف للتجار الأجانب وبعض السودانيين رغم أنه عمل الدولة وأشار إلى ان بعض التجار يضع إطارات خاصة بالآليات الزراعية مع العلم ان معظمهم لا علاقة لهم بهذا المجال ما عده تحايل على القانون باعتبار السماح لتجار الإطار الخاصة بآليات الزراعة بالعمل وبعث برسالة للجنة الطوارئ بعدم السماح بحدوث مثل هذه التجاوزات وطالب المنا جهات الاختصاص بوضع حد لهذا الأمر داعيا إلى إيقاف التصاريح و التواصل مع اللجنة في عملية منح التصاريح لتحديد التجار الذين يعملون في الاطارات وقطع الغيار الزراعية بغرض تكامل الادوار.