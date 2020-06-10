منحة بقيمة مليون دولار لبناء خط سكة حديد بين الخرطوم واديس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وافق بنك التنمية الأفريقي على منحة قدرها 1.2 مليون دولار أمريكي لإثيوبيا لتمويل دراسة جدوى لبناء خط سكة حديد بين إثيوبيا والسودان. وستغطي المنحة ، من صندوق التنمية الأفريقي ، الإقراض الميسر لمجموعة البنك الدولي ، 35 في المائة من إجمالي تكلفة الدراسة المقدرة بـ 3.4 مليون دولار أمريكي.

وسيتم توفير التمويل المتبقي من قبل مرفق إعداد مشروعات البنية التحتية في شكل منحة قدرها 2 مليون دولار أمريكي ، وبمساهمة قدرها 100 ألف دولار أمريكي لكل من البلدين المعنيين. ووفقاً للمجلة الأمريكية للنقل، فإن خط السكة الحديد سيربط بين أديس أبابا والخرطوم مع امتداد إلى بورتسودان على البحر الأحمر. وقد وافقت الحكومتان على المسار الذي يمتد لمسافة 1522 كيلومترًا بين أديس أبابا وبورتسودان.

ووفقاً للوثيقة المقدمة لمديري صندوق التنمية الأفريقي، فإن عدم وجود طريق شرياني إقليمي يربط إثيوبيا والسودان وبلدان أخرى في القرن الأفريقي يشكل ذلك عائقاً أمام التجارة والتنمية والتكامل الإقليمي. ويتوقع أن تفيد دراسة الجدوى نسبة كبيرة من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 110 مليون نسمة و 43 مليون نسمة من سكان السودان ، وكذلك سكان المنطقة عامةً..

وسيفي المشروع أيضًا بأولويات إستراتيجية لبنك التنمية الإفريقي وهو تكامل أفريقيا ، وتحسين الحياة لشعوب إفريقيا.