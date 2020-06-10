غادة عويس وعلا الفارس تفضحان مطبلاً سعودياً بعد التطاول عليهن فما قصة “الكبت الجنسي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار جدلاً نشب بين المذيعتين في قناة الجزيرة القطرية، غادة عويس وعلا الفارس والمغرد السعودي عبد اللطيف آل الشيخ تفاعلاً واسعاً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وبدأ الجدل بتغريدة مفبركة نشرها المغرد السعودي، قال فيها: “غادة عويس تحذف تغريدة موجهة لعلا فارس فيها إتهام واضح جداً جداً جداً لعلا بالتآمر عليها ولا أستبعد أبداً أن علا من سرّبت صور مزرعة حمد بن ثامر”.وأضاف آل الشيخ، أن ذلك “كي تُشكل ضغط نفسي على غادة يفقدها اتزانها وهو الواضح في الأيام الماضية كي تحتل مكانها في قناة الجزيرة”، وفق تعبيره.وتساءل المغرد السعودي، في تغريدة منفصلة إن كانت الإعلامية علا الفارس وراء تسريب الصور المفبركة والخادشة للحياء لزميلتها غادة عويس.بدورها، ردت غادة عويس على التغريدة بالقول: “أحد أعضاء أهمّ قبائل السعودية وعائلاتها بلغ هذا المستوى من الهذيان والفبركة بسببي وبسبب الفارسة علا!”.وتابعت موجهة رسالة لقبيلته: “إلى آل الشيخ الكرام إمّا أن تحجروا على عبد اللطيف حتى لا يعرّضكم للمزيد من الإحراج أو أن تعرضوه على طبيب نفسي يعالج كبته الجنسي وذكوريته وعقده تجاه المرأة، عبداللطيف: تعالج ارجوك”.من جهتها، علقت علا الفارس على تغريدة عويس الأخيرة قائلة: “عجيب.. إذا كان لا يملك من الرجولة شيء يحترم عمره على الأقل هالشايب، ما عليك يا أستاذة غادة علاجه قضية في أوروبا أو أمريكا ويصيف في دار المسنين باقي عمره”.