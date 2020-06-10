عاجل.. السودان "مستعد" لمثول المطلوبين أمام "الجنائية"

الأربعاء 10 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء ترحيبه بمثول المتهم علي كوشيب وتسليم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور.



وقال وزير الاعلام السوداني فيصل محمد صالح، إن الحكومة السودانية ترحب بهذه الخطوة، وهي مستعدة لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واعتبر أن مثول المطلوبين للمحكمة الدولية يأتي كجزء من سعى السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور، كشرطا لتحقيق السلام.

وأشار وزير الإعلام السوداني إلى أن علي كوشيب، متهما لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم، وأن هناك مذكرة توقيف صادره ضده من المحكمة الجنائية الدولية قبل 13 عاما.

وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال بحق 5 سودانيين، هم الرئيس المعزول عمر البشير، وعلي كوشيب، ووزير الدفاع سابقا عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية سابقا أحمد هارون، والمتمرد عبدالله بندة، بتهم ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

Advertisements

واتفقت لحكومة السودانية مع الجبهة الثورية المسلحة قبل أشهر على مثول عناصر النظام البائد المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم على إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وأمس الثلاثاء، أعلنت محكمة الجنايات الدولية أن المتهم الهارب علي كوشيب والذي صدرت مذكرة اعتقال بحقه 2007، سلم نفسه إليها في دولة أفريقيا الوسطى.

ويعد "علي كوشيب" شخص واحد من بين 5 سودانيين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال نزاع مسلح في إقليم دارفور.

وفي 27 أبريل/ نيسان 2007، أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على علي كوشيب وأحمد هارون.

ويتهم كوشيب، بأنه كان أحد أكبر القادة في تدرج المراتب القبلية في محلية وادي صالح، وكان عضواً في قوات الدفاع الشعبي، وقائداً لآلاف من عناصر مليشيا الجنجاويد من أغسطس/ آب2003 إلى مارس/ آذار 2004 على وجه التقريب.

كما يتهم بأنه نفذ استراتيجية الحكومة السودانية الخاصة بالقضاء على التمرد في إقليم دارفور غربي البلاد، والتي صاحبتها انتهاكات إنسانية جسيمة، وفق محكمة الجنايات الدولية