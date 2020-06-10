إرتفاع قياسي لأسعار الأسمنت والسيخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفز طن الأسمنت بأسواق مواد البناء، إلى (28) ألف جنيه، فيما تراوحت أسعار السيخ بين (100- 110) ألف جنيه للطن.

وقال تجار بسوق السجانة لـ(الصيحة) اليوم الأربعاء، إن أسعار مواد البناء في تصاعد منذ مارس الماضي، وأوضحوا أن جوال الأسمنت بلغ (1400) والطن (28) ألف، وسيخ التسليح ما بين (100- 110) ألف جنيه حسب المقاس والمصنع، وأكدوا أن الزيادة بفعل تدني الإنتاج من المصانع وصعوبة الترحيل خلال الخريف.

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