الخليج 365 : وجهت المطربة إنصاف مدني أصابع الإتهام لعدد من زملاءها بالساحة الفنية جاء ذلك خلال الحفل المباشر الذي تحييه ليالي البروف اتهمتهم بعدم التزامهم بالحظر واحياءهم للحفلات بالمزارع وداخل المنازل لافتة إلى أنها ونفر قليل من المطربين التزموا بقرار السلطات وهاجمت إنصاف مطرب تحفظت عن ذكر اسمه مؤكدة عدم توقفه من الغناء طيلة فترة الحظر.

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كانت هذه تفاصيل خبر في حفلها المباشر… إنصاف تتهم بعض المطربين باحياء الحفلات رغم الحظر.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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