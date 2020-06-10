الدولار يوالي الصعود ويصل إلى 144جنيهاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تصاعدت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي فى ختام تداولات الأربعاء ، مع انتظام المصارف فى العمل وسط شح المعروض وزيادة الطلب .

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 144جنيها مقارنة ب 143جنيها أمس

بينما سجل سعر الشراء 142جنيها و سعر البيع للريال السعودي36جنيها والشراء 35جنيها وسجل الدرهم الاماراتي 37جنيها للبيع و36جنيها للشراء.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض خاصة مع عودة القطاع المصرفي للعمل.

وتوقع المتعاملون استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خاصة مع تململ الكثيرين من طول أمد الحظر ورغبتهم فى عودة الحياة لطبيعتها وتخفيف القيود المفروضة على حركة التنقل.

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