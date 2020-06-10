مفاجأة كبرى وأسرار تكشف لأول مرة.. القصة الحقيقية لما حدث في الإمارات مع الملياردير شيتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر حساب شهير بتسريباته السياسية على تويتر مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قضية الملياردير ورجل الأعمال الهندي “بي ار شيتي” الذي نفذ أكبر عملية احتيال داخل الإمارات وفر بمليارات الدولارات من أموال البنوك.حساب “الرادع القطري” والذي يحظى بمتابعة أكثر من 30 ألف شخص على تويتر، زعم في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) أن عملية النصب والاحتيال التي تمت كانت أكبر من شيتي، وأن ابن زايد وعصابته لم يصرحوا بالرقم الحقيقي الذي سرقه شيتي إطلاقاً خوفاً من الشماتة “وكي لا يكونوا مسخرة الأمم والتاريخ”.وتساءل الحساب الشهير:”فهل يعقل أن الإمارت التي تعلم ماذا يتعشى المواطنين والمقيمين فيها و متى دخلوا الحمام لا تعلم بنوايا شيتي ولم تكن تراقب تصرفاته و تحويلاته المالية؟”

وأشار إلى أن “شيتي” استشعر بالخطر على اعتبار أن من يغدر بشعبه ودولته سيغدر به، ما دفعه للتواصل مع شخصيات نافذة على مستوى العالم وطلب معونتهم .وجرت الخطة كما هو مقرر ـ بحسب “الرادع القطري”ـ وتمت التحويلات المالية وجزء بسيط من هذه الأموال جرى إخراجه نقداً من داخل الإمارات، وبعدها اختفى شيتي بشكل مفاجئ من الإمارات بالتعاون مع طحنون وعبدالله بن زايد الذين فقدوا الاتصال به بعد هربه، حسب قوله.الحساب القطري الشهير بتسريباته السياسية أكد أن المبلغ الحقيقي الذي سرقه شيتي هو 30 مليار دولار وشارك فيها شخصيات متنفذة على مستوى العالم، موضحا:”المبلغ تم الاتفاق على ان يأخذ شيتي نسبة والباقي لمن اتفق معهم مقابل تأمين الحماية الكاملة له ووصوله إلى ملاذ آمن يحميه ويحمي أمواله”وأكمل:”بعد 48 ساعة من انقطاع الاتصال بين عبد الله بن زايد و شيتي أحس المغفلين أبناء زايد بانهم وقعوا بفخ شيتي و حاولوا كثيراً إلا أنهم أيقنوا أن لا قوة بالارض تمكنهم من الوصول الى شيتي، وقيل لي أن نصف المبلغ ذهب ( على شكل هبات و تبرعات ) لجهات دولية نافذة وشدد حساب “الرادع القطري” في تسريباته على أن شيتي تلقى مساعدة من الداخل وتحديدا من عبدالله بن زايد وأخيه طحنون، حيث من المستحيل أن تكون شخصية نافذة مثل شيتي داخل الإمارات ولا يتم مراقبته.والبنوك والشركات التي نصب عليها “الأخوين شيتي وعبدالله” ـ يقول الرادع القطري ـ تعود ملكيتها لكبار أثرياء العالم و لجهات دولية لا قدرة لبن زايد على مواجهتها، مؤكدا أن هذه الجهات كفيلة بإفلاس الإمارات وضرب اقتصادها وهي فعلاً قادرة على أكثر من ذلك.