ماكرون يندد بالعنصرية ويدافع عن “الغالبية العظمى” من الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة الفرنسية باريس مظاهرات احتجاجاً على العنصرية، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “عدم التساهل حول هذا الموضوع وتشديد التحرك ضد العنصرية”.وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) ندد ماكرون اليوم الأربعا الذي يعدّ خيانة للميثاق الجمهوري”، مدافعا في الوقت نفسه عن قوات حفظ النظام التي لا يمكن انتقاد أداء “غالبيتها العظمى”، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي.وقال ماكرون لدى مشاركته في مجلس وزراء إن العنصرية “آفة تطال المجتمع برمته”، داعيا إلى “عدم التساهل حول هذا الموضوع” و”تشديد التحرك” ضد العنصرية”.وعلق على التظاهرات التي تجري في فرنسا احتجاجا على عنف الشرطة وتكريما لذكرى جورج فلويد، الأميركي الأسود، مؤكدا ضرورة “الحرص على رفض أي خلط للأمور”، ومشددا على أن الغالبية العظمى من قوات حفظ النظام” لا يمكن انتقاد أدائها”، وفق ما نقلت عنه المتحدثة.