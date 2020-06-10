الجنائية الدولية تدعو السودان لتسليم المطلوبين بارتكاب جرائم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، استعدادها لمناقشة مسألة تسليم المتهمين المطلوبين للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.الخرطوم – سبوتينك. وجاء إعلان الحكومة السودانية بعد دعوة المدعية بالجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الخرطوم بتسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب.وفي بيان لمجلس الوزراء الانتقالي، جاء أن الحكومة السودانية تؤكد “موقفها المعلن سابقا باستعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام”.كما رحبت الحكومة السودانية بخطوة تسليم المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، “علي كوشيب نفسه في جمهورية أفريقيا الوسطى”. المادة السابقة بابا الفاتيكان يوجه رسالة قوية للأمريكيين المقالة القادمة ماكرون يندد بالعنصرية ويدافع عن “الغالبية العظمى” من الشرطة

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