الحكومة : مستعدون لمناقشة مثول بقية المتهمين للجنايات الدولية

التاريخ: 10-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت الحكومة الانتقالية استعدادها لمناقشة أمر مثول بقية المتهمين المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك كجزء من سعي السلطات السودانية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور كشرط لازم لتحقيق السلام. Advertisements ورحب وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في بيان له، اليوم، بحسب صحيفة السوداني باعلان المحكمة الجنائية الدولية على لسان المدعية العامة للمحكمة السيدة فاتو بن سودة عن تسليم المتهم علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب نفسه في أفريقيا الوسطى. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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