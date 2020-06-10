الدقير: يجب إتاحة المنافسة على الوظائف العامة بعدالة لكل السودانيين

التاريخ: 10-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني د. عمر الدقير، بالإسراع لتكوين مفوضية الخدمة العامة لتباشر إصلاح هيكلتها ومضمونها بجانب العمل في تفكيك التمكين الوظيفي، ونبه لأهمية تأهيل المفوضية لأجل خدمة الشعب وأهداف ثورته.‬ وشدد الدقير في منشور على صفحته بـ(فيسبوك) اليوم الأربعاء وفق صحيفة الصيحة، إلى ضرورة أن تكون المنافسة على الوظائف العامة متاحة بعدالة لكل السودانيين/ ات وفق معايير علمية أساسها الكفاءة والنزاهة مع مراعاة التنوع. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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