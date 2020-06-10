اتفاق سلام وشيك بين الحكومة والثورية خلال 10 أيام

التاريخ: 10-يونيو-2020
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قال نائب رئيس المجلس السيادي، رئيس وفد الحكومة للمفاوضات الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن اتفاقاً للسلام الشامل والمستدام سيبرم في 20 يونيو الجاري.
وكشف في ختام الجلسة الأولى لمناقشة القضايا القومية، بين الحكومة والجبهة الثورية، بحسب صحيفة السوداني عن تمكنهم من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل.
مؤكدا استمرار المشاورات لتجاوز النقاط الأخيرة فيما يلي المشاركة في السلطة، تمهيداً لوضع مصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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