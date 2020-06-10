ضبط أسلحة وتوقيف متهمان بعد مطاردة عنيفة بمنطقة القرير بالشمالية

التاريخ: 10-يونيو-2020
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ضبطت قوات مكافحة التهريب بالولاية الشمالية فرع كريمة كمية من الأسلحة والذخائر المهربة شملت (80) بندقية (كلاشنكوف) و خزنتين و(60) طلقة كانت على متن عربة بوكس دبل كاب، في صحراء الولاية الشمالية بمنطقة القرير واكدت الشرطة انها استطاعت بعد توفر معلومات لدى فرع كريمة ضبط الاسلحة والمتهمين بعد مطاردة عنيفة.
وقال المقدم شرطة وحيد بابكر مدير فرع مكافحة التهريب كريمة (للمكتب الصحفي للشرطة) بحسب صحيفة المجهر إن الضبطية تمت بعد توافر معلومات دقيقة تم رصدها وتحليلها وتحريك طوف قام بعملية مراقبة حركة المهربين حتى تم القبض عليهم جنوب منطقة القرير محاولين الهروب إلى داخل الصحراء إلا أن احترافية رجال المكافحة والتدريب الجيد والخبرة الطويلة كان لها الأثر الكبير في إحباط العملية التهريبية وضبط الأسلحة وجهاز موبايل (ثريا) مع إثنين من المتهمين ، موضحاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهتهم توطئةً لتقديمهم للمحاكمة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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