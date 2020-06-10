الأمم المتحدة تحذر من الطائفية بجنوب السودان

الأربعاء 10 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

حذر رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام فى جنوب السودان ديفيد شيرير من الاشتباكات الطائفية المتصاعدة، لافتا إلى أنها تضر بالمدنيين ويمكن أن تتسبب فى انهيار اتفاقيات السلام.



ولفت دوجاريك إلى أنه بين يناير ومايو من هذا العام، تقول بعثة الأمم المتحدة أنه حدثت 415 حادثة عنف بين المجتمعات، بزيادة تقارب أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فى حين انخفض القتال بين الأحزاب السياسية حيث تحترم الفصائل على نطاق واسع وقف إطلاق النار، فإن اندلاع العنف الحالى يمكن أن يهدد السلام الهش.

و أشار شيرير إلى أن الكثير من الفوضى تنبع من فشل الأحزاب السياسية فى الاتفاق على تعيين حكام وسلطات محلية فى 10 ولايات. وحث شيرير بشدة الحكومة والآخرين على المساومة والاتفاق على هذه المواقف الحاسمة حتى تتمكن الدول من اتخاذ خطوات إلى الأمام لمنع الصراع وبناء السلام والمساعدة فى الاستجابة للوباء.