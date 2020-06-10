عاجل.. توقيع اتفاق سلام شامل مع الحركات المسلحة 20 يونيو

الأربعاء 10 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلن السودان، الأربعاء، التوصل لاتفاق سلام شامل ومستدام مع الحركات المسلحة، سيتم توقيعه بحلول 20 يونيو/حزيران الجاري.



وأكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام، مبشرا الشعب السوداني بالاتفاق.

وقال "حميدتي"، في ختام الجلسة الأولى للمفاوضات حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة، والتي ترأسها عبر تقنية "فيديو كونفرنس" بالخرطوم وجوبا: "تمكنّا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل".

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وأضاف أنه "يجري الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة فيما يلي المشاركة في السلطة ومن ثم الاتجاه لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق".

وأثني "حميدتي" على روح المثابرة التي اتسم بها طرفا التفاوض والجهود الكبيرة التي تبذلها الوساطة بدولة الجنوب وصولا إلى اتفاق يفضي إلى سلام دائم.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الحركة الشعبية جناح الحلو وحركة عبدالواحد للانضمام لمسيرة السلام تحقيقا لرغبة الشعب السوداني في هذه المرحلة التي لا تتحمل المزيد من النزاع.

وحث وسائل الإعلام بجوبا والخرطوم على إحكام التنسيق والتعاون لتبادل المعلومات وتوصيل رسائل السلام الحقيقية للشعب السوداني.