بيان مفاجئ من إثيوبيا بشأن اجتماعات “سد النهضة” ودور المراقبين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إن الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة، أمس الثلاثاء، ناقش القضايا المتعلقة بأخلاقيات المفاوضات، ودور المراقبين، والتدابير اللازمة لمواصلة التفاوض والقضايا العالقة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن “كل بلد قدم جدول أعماله الخاص بالمفاوضات، ووافق على عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام القادمة”، لافتة إلى أنه “لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن دور المراقبين”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

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