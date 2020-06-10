أمر خطير يحدث داخل معتقلات السعودية.. تفاصيل خطيرة ووضع سلمان العودة مقلق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب “معتقلي الرأي” المعني بالشؤون الحقوقية في السعودية عن تغيرات خطيرة داخل معتقلات المملكة وإجراءات جديدة بشأن المعتقلين السياسيين وخاصة معتقلي سبتمبر.وقال حساب “معتقلي الرأي” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن معظم المحتجزين في سجن ذهبان سيئ الصيت بجدة، والذين جرى اعتقالهم في ما عرف بـ”حملة سبتمبر” التي استهدفت تيار الصحوة، نقلوا إلى العزل الانفرادي مجدداً، وتمت إحالتهم إلى التحقيق للبدء معهم من الصفر في الأيام القادمة.وتابع في تغريدة أخرى: “تأكد لنا أن معظم معتقلي سبتمبر الموجودين في سجن ذهبان تم تحويلهم إلى العزل الانفرادي مجدداً، كما تمت إحالتهم إلى التحقيق وستبدأ إجراءات التحقيق معهم من نقطة البداية خلال الأيام القليلة القادمة.هذا وأكد الحساب انقطاع الزيارات العائلية بالقول: “تأكد لنا أن زيارات العائلات لمعتقلي سبتمبر في سجن ذهبان مقطوعة تماماً منذ 4 أشهر، والاتصالات مقطوعة منذ شهر، وتأكد لنا أن هذا الأمر تم بأمر من المحققين بسبب ما أشرنا له في التغريدة السابقة من إعادة نقل المعتقلين للعزل الانفرادي والتحضير لبدء التحقيق معهم من البداية”.وأضاف الحساب أن “سجن ذهبان توقف عن الرد على اتصالات أهالي المعتقلين خلال الأسابيع الماضية بسبب إلغاء أرقام التواصل التي كانت مع الأهالي، أو تحويلها لاستخدام جهات أخرى حكومية وخاصة”.وأكد الحساب أن “التواصل قد انقطع بين الداعية الإسلامي والأكاديمي المعتقل سلمان العودة وعائلته بعد المكالمة التي سُربت أجزاء منها ونشرت كمقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، منتصف شهر مايو الماضي، والتي تعد أول ظهور للعودة منذ اعتقاله في سبتمبر عام 2017 بعد تعرضه لظروف صحية نتيجة تعذيب السلطات الجسدي والنفسي له”.