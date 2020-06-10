“ماتت في مهدها”… رد ناري من تركيا على المبادرة المصرية بشأن ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة “حريت” التركية إن “أنقرة رفضت اليوم الأربعاء اقتراح مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا” قائلة إنه “يهدف إلى إنقاذ خليفة حفتر بعد فشل هجومه لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس”.وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو،في تصريحات صحفية: “مسعى وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة مات في مهده. إذا كان سيجري التوقيع على وقف لإطلاق النار، فإنه ينبغي أن يكون عبر منصة تجمع كل الأطراف معا”.وذكر تشاووش أوغلو، أن “المبادرة باطلة بالنسبة لتركيا حيث أن أي مبادرة تسوية في ليبيا يجب أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن “حفتر تجنب توقيع اتفاقيات التسوية في موسكو وبرلين، بل على العكس زاد من عدوانيته ولم يقترب من التسوية رغم كل هذا الجهد”.ووجه وزير الخارجية التركي تساءلا عن “سبب توجه حفتر الآن إلى مصر وإدلائه ببيان مشترك”، مضيفا: “لا نرى أن الدعوة لوقف إطلاق النار لإنقاذ حفتر خالصة أو يمكننا تصديقها”.