نصف قول.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

والخبر الآن ليس هو أن تقول ما الذي حدث

الخبر الآن أن تقول. لماذا يحدث..؟؟

و ..ال..( لماذا) . هذه.. بعضها الآن هو ..

الدولية تؤجل تدخلها. لأنهم هناك قالوا

ان تدخلنا الآن في السودان. قاتلنا الإسلاميون.. ( قالوا . الآخرون غير مستعدين..)

والناس عندها ينسكبون خلف الإسلاميين.. وهكذا نكون قد سلمنا السودان كله للإسلاميين..

وهكذا نحصل على عكس مانريد ..

وحديث القوات الدولية.. نعود إليه

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وقحت تمدد الحظر.. وقحت في نفس الوقت . تستمر في فصل الألف من الموظفين والجنود ..

وقحت .. بهذا. وهذا تقول للناس..

نحن باقون..

وفي قحت. من يعارضون هذا يقولون..

الآن . العمال الذين يكسبون رزق اليوم باليوم.. سوف يخرجون..

ولما كانوا في الجلسة يقولون هذا..

كانت مظاهرة اليوم .التي أراد الناس لها ان تكون مجرد تسخين. تصبح شيئا مزلزلا..

والمراقبون يقولون. من أين جاء هذا العدد مع أن الجسور مقلقة

والجيش الذي يعرف مايجري.. يعامل النلس بلطف..

والشرطة حين تتعامل بلطف.. تسرع قحت بتبديل قيادتها.. والضرب ينفجر..

والجيش يتدخل للفصل بين الجهتين..

ولما كان الجيش لا يتصرف إلا بتعليمات عليا.. فإن التدخل هذا له معناه..

قبلها.. الأنباء حين تدخل إلى اجتماع قحت.. بأن عشرين جهة الآن تنفجر مظاهراتها.. كانت أنباء أوروبا. تصبح مظاهرة مخيفة..

المجلس الأوروبي.. في اجتماع اليوم زاته.. تقريره يقول ان .

الحكم الانتقالي في السودان يفشل.. في خلق أرضية للدستور الديمقراطي..

لا رغبة حقيقية عند الدولة في الخرطوم للإصلاح

الجناح المدني في الحكومة مفلس ولايريد مواجهة الجنرالات.

وزارة المالية والبنك المركزي كلاهما مشلول تماما..

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في اليوم زاته. حديث المحللين يذهب إلى شيئ مخيف.. قالوا..

قحت تشعر انها ذاهبة..

وانها تسلم كوشيب. لتقول للناس انهم قد يصبح عليهم صباح الغد . ويجدوا ان قحت قد سلمت كل المطلوبين للجنائية..

وقالوا ان شعور قحت بأنها ذاهبة .يصبح حزاما ناسفا . تربطه قحت حول وسطها للإنتحار.. ولقتل من يقترب منها..

هذا نصف حديث نكتبه الآن. وسط الغليان..

والأحداث تتدفق كل ساعة..

وأول الليل. نسوق الجزء الثاني من الحديث..

يبقى.. أن بعض الخطر يطل.

وأحد شوارع الخرطوم يشهد منتصف اليوم. أول حادث لإطلاق النار..

ويبقى أن الإسلاميين تعمدوا أن تكون مشاركتهم اليوم متوسطة..

وانهم جزء من مجموعة تسود التي تبدأ اليوم النغمة الأولى.

وقحت .. إن هي بقيت حتى ال٣٠ من يونيو . عرفت معنى

كيف هو غضب الناس….

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يبقى…إلحاقا وتصحيحا أن نقول أن من يتابعون الأحداث من جهة لانصل نحن إليها يقولون. ان الشرطة رفضت ضرب المتظاهرين منتصف نهار اليوم وأنها فتحت الجسور