لن نرحب بـ(لاعبي) الوصيف في الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لستُ من المؤيدين لفكرة ضم لاعب من الوصيف حتى وان كان في مستوى الأرجنتيني ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو ..

• كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول رغبة الهلال في التعاقد مع لاعب الوصيف (التش) ..

• بكل أمانة لن نرحب بلاعبي الوصيف في الهلال ..

• أعداد كبيرة من الجماهير الزرقاء لم تكن راضية على خطوات مجالس الهلال عقب التعاقد مع لاعبي الوصيف ..

• ليس هناك مبرر لتلك الخطوات .. حتى وإن كانت تحت مسمى توجيه ضربات للوصيف .. والتي معروفة بمعارك التسجيلات .. مثلما كان يفعل الوصيف تجاه نجوم الهلال ..

• طبيعي ان يلهث الوصيف خلف نجوم الهلال .. بإعتبار أن الأزرق الأفضل فنياً في السودان .. وبمراحل كبيرة عن الوصيف ..

• الذي يحتاج للكثير حتى يصل للمكانة الحالية التي يجلس عليها الهلال ..

• التاريخ موجود والملعب كذلك موجود ..

• لن نتحدث فنياً عن لاعب واحد من الوصيف ..

• إلا ان مستوى نجوم الهلال لا يقارن ..

• (حبيب الملايين) حتى وإن تراجع مستواه الفني .. سوف يعود أقوى مما كان عليه ..

• (سيدالبلد) عود عشاقه ومحبيه على ذلك .. وسينهض كالسابق وسيرعب خصومه .. (وبكرة ح تقولوا الزول دا كلامو صاح) ..

• اي حاجة ولا التعاقد مع لاعب من الوصيف ..

• (ما عايزنو وما بنفع معانا) حتى وإن كان هذا عصر الاحتراف ..

• الهلال حاليا عنده عدد من المواهب الشابة ..

• إهتموا بها ولن تندموا ..

• اللاعب في مثل هذه الأعمار في حاجة للرعاية والاهتمام ..

• لماذا لا يتم إنشاء مدارس سنية خاصة بالهلال ..

• اللاعب عندما يتربى في النادي سيصبح من عشاق شعاره ولن يلعب من أجل المادة ..

• سيجتهد ويبذل الغالي والنفيس من أجل فريقه ..

• أسألوا نجوم الهلال في العهد الذهبي كيف كانوا يلعبون ..

• منهم من وقع في الكشوفات بالمجان ..

• اي والله بالمجان عديل كدا ..

• ورغم ذلك كان يقاتل في الميدان كـ(الفرسان) ..

• لم يسأل المجلس يوماً عن راتب أو حافز ..

• حاليا لا نريد من لاعب يسعى لإرتداء شعار الهلال ان يلعب بالمجان ..

• الظروف أصبحت أسوأ ..

• لكن حب الهلال مهم للغاية ..

• نجوم الهلال الحاليين من أفضل اللاعبين في الساحة ..

• حافظوا عليهم ..

• وإهتموا كذلك باللاعبين الشباب ..

• أخيراً ما عايزين لاعب من الوصيف ..

• هناك مليون باب لكسب الانتخابات ..

• التعاقد مع محترف خطير ومعروف .. باب واحد فقط من هذه الأبواب ..

• نحن الهلال بنريدو جد ..

((صمت اخير)) ..

• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..