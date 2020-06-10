لن نرحب بـ(لاعبي) الوصيف في الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• لستُ من المؤيدين لفكرة ضم لاعب من الوصيف حتى وان كان في مستوى الأرجنتيني ميسي أو البرتغالي كريستيانو رونالدو ..
• كثر الحديث في الفترة الأخيرة حول رغبة الهلال في التعاقد مع لاعب الوصيف (التش) ..
• بكل أمانة لن نرحب بلاعبي الوصيف في الهلال ..
• أعداد كبيرة من الجماهير الزرقاء لم تكن راضية على خطوات مجالس الهلال عقب التعاقد مع لاعبي الوصيف ..
• ليس هناك مبرر لتلك الخطوات .. حتى وإن كانت تحت مسمى توجيه ضربات للوصيف .. والتي معروفة بمعارك التسجيلات .. مثلما كان يفعل الوصيف تجاه نجوم الهلال ..
• طبيعي ان يلهث الوصيف خلف نجوم الهلال .. بإعتبار أن الأزرق الأفضل فنياً في السودان .. وبمراحل كبيرة عن الوصيف ..
• الذي يحتاج للكثير حتى يصل للمكانة الحالية التي يجلس عليها الهلال ..
• التاريخ موجود والملعب كذلك موجود ..
• لن نتحدث فنياً عن لاعب واحد من الوصيف ..
• إلا ان مستوى نجوم الهلال لا يقارن ..
• (حبيب الملايين) حتى وإن تراجع مستواه الفني .. سوف يعود أقوى مما كان عليه ..
• (سيدالبلد) عود عشاقه ومحبيه على ذلك .. وسينهض كالسابق وسيرعب خصومه .. (وبكرة ح تقولوا الزول دا كلامو صاح) ..
• اي حاجة ولا التعاقد مع لاعب من الوصيف ..
• (ما عايزنو وما بنفع معانا) حتى وإن كان هذا عصر الاحتراف ..
• الهلال حاليا عنده عدد من المواهب الشابة ..
• إهتموا بها ولن تندموا ..
• اللاعب في مثل هذه الأعمار في حاجة للرعاية والاهتمام ..
• لماذا لا يتم إنشاء مدارس سنية خاصة بالهلال ..
• اللاعب عندما يتربى في النادي سيصبح من عشاق شعاره ولن يلعب من أجل المادة ..
• سيجتهد ويبذل الغالي والنفيس من أجل فريقه ..
• أسألوا نجوم الهلال في العهد الذهبي كيف كانوا يلعبون ..
• منهم من وقع في الكشوفات بالمجان ..
• اي والله بالمجان عديل كدا ..
• ورغم ذلك كان يقاتل في الميدان كـ(الفرسان) ..
• لم يسأل المجلس يوماً عن راتب أو حافز ..
• حاليا لا نريد من لاعب يسعى لإرتداء شعار الهلال ان يلعب بالمجان ..
• الظروف أصبحت أسوأ ..
• لكن حب الهلال مهم للغاية ..
• نجوم الهلال الحاليين من أفضل اللاعبين في الساحة ..
• حافظوا عليهم ..
• وإهتموا كذلك باللاعبين الشباب ..
• أخيراً ما عايزين لاعب من الوصيف ..
• هناك مليون باب لكسب الانتخابات ..
• التعاقد مع محترف خطير ومعروف .. باب واحد فقط من هذه الأبواب ..
• نحن الهلال بنريدو جد ..
((صمت اخير)) ..
• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..
كانت هذه تفاصيل خبر لن نرحب بـ(لاعبي) الوصيف في الهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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