الغربال صفقة مجانية !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لازال البعض في مجتمع المريخ يكابرون ويكذبون علي انفسهم بأن مجلس سوداكال ناجح وخدم النادي في حدود ماتوفر له من امكانيات وانه لايستحق الحملة المنظمة ضده ومن الواجب ان تجدد فيه الثقة بدلا من ان تسحب منه !! حديث نقرأه بين الحين والاخر كلما اشتدت الضغوط علي المجلس الفاشل وارتفعت الاصوات التي تطالب اعضائه بالرحيل ،، ولكن تبقي الحقيقة التي لاتحتاج لصياغة مقالات أو تكثيف حملات بأن هذا المجلس هو (الفشل يمشي علي قدمين بين الناس) منذ انتخابه في ذلك اليوم الأسود وحتي اليوم والامر لايحتاج الي دليل واثبات اكثر مما حدث ويحدث للمريخ في الفترة الاخيرة حيث عاني فيها النادي حالة من عدم الاستقرار لم ينقذه منها إلا توقف النشاط بسبب جائحة كورونا ,, لولا ذلك لشهدنا مسلسلا من الفضايح داخل وخارج الملعب لفريق خسر كبار نجومه وافضل مدربيه لاسباب تافهة عجز المجلس عن تحمل مسؤولية حلها في الوقت المناسب ،، ولن نرهق نفسنا كثيرا في تعدد اسباب الفشل خاصة فيمايتعلق بالتفريط السهل في كبار وافضل النجوم سوي الاشارة فقط نحو النجم الكبير وهداف العرب محمد عبد الرحمن الغربال الذي ذهب كصفقة مجانية الي ناديه الجزائري اهلي بوعريريج بعدما عجز سوداكال وشلته من تقديم العرض المالي المناسب الذي يبقيه في الكشوفات الحمراء ومن ثم تسويقه للانديه التي ترغب في ضمه كما تفعل الكثير من الاندية المحترمة في محيطنا الافريقي والعربي !!

لقد شعرت بالامس بمرارة ويا لها من مرارة وانا اقرأ الخبر الصادر عن النادي الجزائرى اهلي بوعريريج بأنه قد تلقي عروضا من اندية فرنسية وخليجية كان اخرها نادي الوصل الاماراتي ترغب في التعاقد مع الغربال بعد قرب انتهاء عقده مع النادي الجزائري !!

هل يوجد فشل اكثر من ذلك بأن تفرط في ابرز نجم لديك ليستفيد منه نادي اجنبي آخر ومن ثم يعمل ذلك النادي علي تسويقه ليكسب من ورائه عشرات أضعاف المبلغ الذي اشتراه به ؟

الله لاكسبك ياسوداكال !!