حباب القيصر.. بقلم عبد المنعم هلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* نال إعجاب المعلق عصام الشوالي وأدهشه عندما برز وتألق في دوري المجموعات لبطولة الأندية الأبطال الافريقية 2007 فأطلق عليه لقب القيصر ..

* يرسم بالكرة لوحات رائعة علي أرضية الملعب تضاهي لوحات دافنشي جمالا ويعزف بأقدامه أجمل الألحان وكما قام بيتهوفن بتأليف تسع سيمفونيّات فإن القيصر مهند الطاهر قام بتأليف السيمفونية العاشرة .

* وردة .. الغزال.. القيصر كل لقب له قصة وقصة وجميعها رمز للمتعة والتألق والأدب والتهذيب ترمز إلى إنسان فنان يدعى محمد الطاهر أو مهند الطاهر أخلص للهلال وقدم الكثير فأحبته الجماهير ..

* إنتقل للهلال في ديسمبر عام 2004 قادما من الميرغني كسلا بعد معركة شرسة مع الند المريخ الذي طلب خدماته ولكن مهند حسم أمره بالتوقيع للهلال الذي يعشقه ويريد أن يضع فيه بصمته وساعد في ذلك حب وتشجيع والده العم الطاهر للهلال وقد تحققت أمنيته بأن يري إبنه بشعار الهلال .

* دخل التشكيلة الأساسية للهلال سريعاً كما دخل قلوب جماهير الهلال من أول مباراة وامتلك عقولها ومشاعرها وأصبح أحد صناع اللعب بجانب هيثم مصطفى وأبرز الهدافين رغم أنه لاعب وسط إلا أن تصويباته القوية قل أن تخطئ المرمى .

* زار أغلب شباك الحراس محلياً وأفريقيا وعربيا ولم يسلم حارس من يساريته الحارقة .

* حسم عدة مباريات محلية ودولية وأذكر أنه قد أهدى بطولة الدوري للهلال عام 2009 في مباراة صعبة ضد الأمل العطبروي كان فيها الأمل هو الأفضل بعد أن أدرك التعادل وضغط الهلال وتلاعب بأعصاب الجماهير وأصبح الدوري في كف عفريت ولكن المنقذ مهند وبيسارية أرض جو هد معاقل الأمل وحسم بطولة الدوري للهلال .

* في عام 2010 تألق نجمه في بطولة بني ياس بالإمارات وأحرز هدفاً حاسما في مرمى المحرق البحريني وكان له القدح المعلى في إحراز الهلال لكأس البطولة وفاز بكأس هداف البطولة وقد كنت حضورا لهذه البطولة وأذكر أنني كنت أجلس قرب مجموعة من الإعلاميين والصحفيين الإماراتيين وسألني أحدهم من أين أتيتم بهذا اللاعب الأجنبي المحترف الذي يحمل الرقم 10 انه لاعب فلتة وفنان وعندما قلت له انه ليس أجنبي إنما سوداني كذبني ولم يصدق أن بالسودان لاعبين بهذا المستوى المذهل .

* اشتهر مهند بالهوبة بعد إحرازه لكل هدف وقل أن يخرج من مباراة دون (هوبة) ..!!

* مهند الطاهر محبوب جدا من الجماهير الهلالية ومن جماهير ولاعبي الفرق المنافسة الأخرى وذلك لما يتمتع به من أخلاق رفيعة وأدب جم وإحترام للجميع .

* مهند الطاهر هو اللاعب الوحيد الذي كان يهابه الحارس المصري العملاق عصام الحضري وقد اشاد به وقال انه من أميز اللاعبين الذين يجيدون إحراز الأهداف من مسافات بعيد .

* يعتبر مهند الطاهر من أكثر اللاعبين تاثيرا داخل الملعب وأكثرهم قدرة على صناعة الفارق وحسم نتيجة المباريات وذلك لما يتميز به من مواصفات لاعب الوسط المهاجم الحقيقية من دعم ومساندة وإحداث الفارق لتميزه بصناعة الفرص وإحراز الأهداف الجميلة من كرات ثابتة ومتحركة وخلال مسيرته مع الهلال أحرز مهند الكثير من الأهداف الحاسمة والمؤثرة وقاد الهلال للانتصار في مباريات صعبة .

* بعد رحيل مهند لا يوجد لاعب بالهلال يجيد تنفيذ الضربات الثابتة إما في الكشافات أو تصطدم بحائط الصد .

* وأيضاً لا يوجد لاعب من بعده يجيد تنفيذ ضربات الجزاء فقد كان مهند متخصصا في هذا الجانب بطريقة أكثر من رائعة .

* مهند رسم لوحة من الوفاء والحب للهلال عندما رفض شيكا على بياض للتوقيع في كشوفات المريخ وكان على موقفه رغم الضغوط والإغراءات إلا أنه لم يبدل عشق الهلال بالمال ..!!

* مهند يستحق أن ينهي حياته الكروية بالهلال بعد أن رفض تبديل الشعار الأزرق والأبيض ويستحق أن يؤدي مع الفرقة الهلالية عدد من المباريات ليعيد لنا عبق الماضي الجميل فقد ترك مهند فراغا في وسط الهلال لا يسده إلا الغزال .

* رغم فارق السن بين مهند وعدد من لاعبي الهلال إلا إن بكشف الهلال من يحجز خانة ولا يشارك ولو لدقائق وهنالك من أدمنوا الإصابات وفي كل الموسم يشاركون في مباريات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ..!!

* ربما يرى البعض أن مهند ليس لديه ما يقدمه لعامل السن ولكن يمكن أن يساهم بخبرته في قيادة وتوجيه اللاعبين الشباب الذين يذخر بهم كشف الهلال والدهن في العتاقي ..

* اللاعب السعودي حسين عبد الغني أكبر سنا من مهند ومازال يثري ملاعب كرة القدم السعودية ..

* لاعب المريخ السابق والخرطوم الوطني الحالي بدر الدين قلق في نفس عمر مهند وله 18 سنة يعطر الملاعب بفنه ولازال يقدم الكثير .

* لا نطالب بعودة مهند للملاعب لأكثر من موسم بل نطالب بإعادة تسجيله وإشراكه في بعض المباريات لنرد له بعض مواقفه الجميلة والنبيلة تجاه الهلال وجماهيره.

* مهند يستحق أن يقود الهلال .

ظل أخير

وردة القيصر الغزال لك منا مليون سلام