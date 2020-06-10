الإلغاء .. وتتويج الفرقة الزرقاء ..!.. بقلم محمد غبوش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*واهم من يعتقد بأن التصرف السليم الذي على إتحاد كرة القدم السوداني العمل به هو (المقاتلة) من أجل إكمال الموسم الكروي والذي توقف بعد إندلاع جائحة كورونا الحالية، والتي تسببت في إيقاف كل مظاهر النشاطات الإجتماعية والرياضية بل الحياتية جمعاء .

* الموسم الرياضي في السودان شئنا ام أبينا مات وشبع موت .. ومن العبث الكبير والمضر جداً محاولة إحيائه من جديد .. خاصة وإن كانت تلك المحاولة من اجل مواصلة إظهار (نشافة) الرأس التي إشتهر بها الدكتور كمال شداد .

* إكمال الموسم يحتاج إلي زمن كبير ومقومات للأسف لا نملكها في الوقت الحالي خاصة وأنه حتي الآن لا يدري أحد متي ستتم العودة للحياة والنشاط الطبيعي من قبل الحكومة ووزارة الصحة تحديداً .

* الحكومة وجدت أن حظر التجوال الشامل وإغلاق كل مناحي الحياة الذي نعيش فيه حالياً فرصة مثالية أتتها على طبق من ذهب من أجل الإلتفاف علي العديد من الامور العاجلة (هذا ليس مقام الحديث عنها) ، لذلك من الصعب ان تقرر ببساطة عودة الحياة الطبيعية ، وتوقعاتي تشير إلي انها ستحاول ان تتمسك بهذا الإغلاق حتي وإن كان جزئياً لأطول فترة ممكنة لشئ في نفسها .

* ثم أن عودة النشاط الرياضي تحديداً تحتاج إلي ترتيبات كثيرة ابرزها منح الأندية والإتحادات المختلفة فرصة كافية من أجل الإستعداد لتلك العودة ، علي الأقل فرصة (3) أسابيع للتدرب بعد التوقف الطويل ، وتحتاج الي تنفيذ ضوابط صحية مشددة يصر عليها الإتحاد الدولي من أجل السماح بالعودة للتباري والركض مجدداً لا أعتقد أننا يمكن ان نلتزم بها .

* الإتحاد السوداني وشداد تحديداً مطالبان بإعلان إلغاء هذا الموسم بصورة فورية ، والدعوة للإستعداد بشكل أمثل للموسم الجديد إن كان فعلاً يهمهما مصلحة الكرة السودانية ويريدون المحافظة علي سلامة اللاعبين الجماهير وكافة مكونات العمل الرياضي .

* الإلغاء الواجب يتبعه بالطبع إعلان التمسك بالترتيب الآخير لمسابقة الدوري الممتاز من أجل التمثيل الإفريقي للموسم الجديد ، دون أن يكون هناك هبوط او صعود من هذه الدرجة لصعوبة حسم الأمر تحديداً في الفترة المتبقية .

* التمسك بالترتيب الآخير لمنافسة الممتاز من أجل التمثيل الخارجي الحل الأمثل لأن إعتماد ترتيب الموسم الماضي فيه ظلم عظيم لاندية إجتهدت بقوة في الفترة الماضية من الموسم الحالي .

بقايا مداد ..!

* الهلال لا يشرفه لقب بطولة لم تكتمل حتى لا يفهم البعض مناداتنا بإعتماد الترتيب الآخير للممتاز للمشاركة الإفريقية في الموسم الجديد خطأ .

* الهلال ليس مثل الآخرين تعود علي أن ينتزع ألقابه عن جداره وإستحقاق وبعرق أقماره وجهد إدارته .. ولكن هو المنطق والعدل الأمثل .

* المنافسات توقفت لأكثر من شهرين وبالتالي سيحتاج اللاعبين لوقت طويل (وهو ليس متوفر حالياً) ليكونوا في الفورمة التي تسمح لهم بالعودة بنفس القوة والمتعة والألق .

* تابعوا المنافسات التي عادت عالميا (الدوري الألماني) كمثال وستعرفون ما أعني بالضبط .

* نتمني أن يكون مجلس الهلال قد نجح فعلاً في الوصول لإتفاق مع التونسي الكوكي بخصوص مستحقاته المالية وقضيته المرفوعة في الفيفا ، وإن كنت أشك في ذلك .

* أشك لأن الخبر لم تتطرق إليه قناة النادي حسب متابعتي، ولو كان صحيحاً لأفردت له مساحات هائلة خاصة وأن التسوية ستكون بالدولار الحار .

* قضية بن فرج وبولعويدات كنا قد فجرناها في الحبيبة (الأسياد) وحذرنا منها بقوة وهاهي الأيام تثبت صدق تحذيراتنا .

* الفيفا لا يعنيها الأخطاء الساذجة التي تقع فيها مجالس إدارات الأندية بقدر مايعنيها حقوق اللاعبين والأجهزة الفنية .

* مسألة أن يكون الكونغولي امبومبو هو من يشتكي الهلال ويطالب بحقوق إضافية بدلاً من أن يحدث العكس كشفت الكثير والكثير جداً .

* لك الله ياهلال .

آخر مداد ..!

بكرة بتهون القواسي ..