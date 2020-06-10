عاجل.. مستجدات مفاوضات السلام والترتيبات الأمنية

الأربعاء 10 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 عقد وفدا الحكومة الانتقالية ومسار دارفور للترتيبات الأمنية جلسة تفاوض اليوم ،عبر تقنية الفيديو كونفرنس بفندق السلام روتانا بالخرطوم وفندق كراون بجوبا بحضور وزير الدفاع اللواء الركن "م" يس إبراهيم يس ووفد لجنة الوساطة من دولة الجنوب برئاسة عضوها ضيو مطوك .

Advertisements وعبر وزير الدفاع لدي مخاطبته الجلسة عن شكر الحكومة وتقديرها لجهود حكومة الجنوب بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت والوساطة برئاسة مستشاره للشئون الأمنية توت قلواك لإنجاح مفاوضات السلام،واثني علي الجهود التي تبذلها حركات الكفاح المسلح للوصول إلى اتفاق يفضي الي سلام شامل. من جانبه عبر رئيس وفد الوساطة ضيو مطوك عن امله بأن تتوج جهود وزير الدفاع بتحقيق السلام ، متمنيا له التوفيق في مهامه كوزير للدفاع. فيما رحب معتصم أحمد صالح انابة عن حركات مسار دارفور بمشاركة وزير الدفاع ، معربا عن ثقتهم بأن قيادته لوفد الحكومة المفاوض في ملف الترتيبات الأمنية سيفضي الي تحقيق السلام في اقرب وقت ممكن.

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