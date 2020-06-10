عاجل| أنصار النظام المخلوع يخرجون في مظاهرات بالخرطوم.. وهذه مطالبهم

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الأربعاء 10 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
خرج المئات من أنصار النظام المخلوع، في مظاهرات صباح اليوم بوسط الخرطوم بالقرب من محيط القيادة العامة – بالرغم من حظر التجوال الصحي المفروض بالبلاد – مطالبين بإسقاط الحرية والتغيير وحكومة حمدوك.
ورفع أنصار النظام المخلوع العديد من اللافتات ضد حكومة الحرية والتغيير، وأنهم سيواصلون في الحشد للعديد من المظاهرات في الفترة القادمة. يذكر أن تلك المظاهرات حشدت بدعوات في مجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وضرب عليها جدار من السرية.
وكان الجيش قد أغلق جميع الطرقات التي تؤدي إلى بوابات القيادة العامة منذ ليلة أمس.
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