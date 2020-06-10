تعيين مدير تنفيذي لمحلية ربك وقرارات مهمة لوالي النيل الأبيض

الأربعاء 10 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصدر وزير الحكم الاتحادي المشرف على ولاية النيل الابيض يوسف آدم الضي، قرارا بتعيين الطاهر سليمان عيسى مديرا تنفيذيا لمحلية ربك، على أن تكون له الاختصاصات الواردة في قانون الحكم المحلي للولاية وأي اختصاصات أخرى يكلف بها، وألزم القرارالجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة كافة لوضع القرار موضع التنفيذ.

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من جهة أخرى، اصدر الضي قرارا قضى بفك إيقاف تصاديق الأراضي بالولاية بأنواعها المختلفة (زراعي، سكني، تجاري، استثمارى) بالتشديد على عدم التوصية أو التصديق بتغيير غرض الاراضي مهما كانت المبررات، إضافة إلى إيقاف أفضلية تخصيص الاراضي بأنواعها على أن تكون كل المعاملات عن طريق المزاد العلني، وعدم التصديق بالمشاريع الزراعية في مسارات المراحيل ومخارف الماشية، وعدم التصديق بالاراضي الاستثمارية إلا بعد تقديم دراسة جدوى للمشروع المعني والتأكد من جدية المستثمر ومقدرته المالية والفنية في تنفيذ المشروع في فترة أقصاها عام من تاريخ التصديق وفي حالة العجز ينزع المشروع تلقائيا.

وشدد القرار باتباع كافة الخطوات الإدارية والقانونية عند توزيع الخطط الإسكانية تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين المستحقين، إلى جانب عدم بيع المخططات الكبيرة للاراضي إلا بعد تحديد الغرض من البيع والحصول على موافقة الوالي مسبقا.

وألزم القرار وزارات الإنتاج والموارد .الاقتصادية، البنى التحتية والتنمية العمرانية، والمالية ومفوضية الاستثمار، وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.