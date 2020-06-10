قرارات إدارية لوالي النيل الأبيض

أصدر الدكتور يوسف ادم الضى وزير الحكم الاتحادى المشرف على ولاية النيل الابيض قرار بتعيين الطاهر سليمان عيسى مديرا تنفيذيا لمحلية ربك ، على تكون له الاختصاصات الواردة فى قانون الحكم المحلى لولاية النيل الابيض لسنه 2017 وأي اختصاصات أخرى يكلفه بها الوالى والجهات العليا والزم القرارالجهات المعنية إتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.
كما اصدر قرارا بحسب سونا، بفك ايقاف تصاديق الأراضى بالولاية بانواعها المختلفة (زراعى ،سكنى ،تجارى ،استثمارى) وفق للضوابط شملت عدم التوصية أوالتصديق بتغيير غرض الأراضى مهما كانت الأسباب والمبررات ،عدم التصديق على أراضى الميادين والساحات والاحتياطى الحكومي، إيقاف أفضلية تخصيص الأراضى بأنواعها على أن تكون كل المعاملات عن طريق المزاد العلنى، عدم التصديق بالمشاريع الزراعية فى مسارات المراحيل ومخارف الماشية، عدم التصديق بالأراضى الاستثمارية إلا بعد تقديم دراسة جدوى للمشروع المعنى والتأكد من جدية المستثمر ومقدرته المالية والفنية فى تنفيذ المشروع الاستثمارى فى فترة أقصاها عام من تاريخ التصديق وفى حالة العجز ينزع المشروع تلقائيا، اتباع كافة الخطوات الإدارية والقانونية عند توزيع الخطط الاسكانية تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين المستحقين، عدم بيع المخططات الكبيرة للأراضى إلا بعد تحديد الغرض من البيع والحصول على موافقة الوالى مسبقا.
والزم القرار وزارات الإنتاج والموارد .الاقتصادية، البنى التحتية والتنمية العمرانية، والمالية ومفوضية الاستثمار وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفورى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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