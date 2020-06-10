أضرار فادحة على المحاصيل تسببت فيها الأمطار التي هطلت بالسودان

تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس الثلاثاء، على عدد من ولايات السودان في خسائر فادحة على بعض المحاصيل في الأسواق.

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وقد تسببت الامطار ايضا في غرق كميات من محصول البصل بولاية سنار محلية سنجة.

وذكر أحد شهود العيان بحسب صحيفة السوداني، أن التجار الذين تم طردهم من سوق سنجة الكبير بدواعي الحظر نتيجة الاحترازات ضد كورونا ، اضطروا للانتشار في شوراع المدينة لعرض بضائعهم مما عرضهم ذلك إلى خسائر فادحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)