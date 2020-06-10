التاريخ: 10-يونيو-2020
0 مشاهدة
تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس الثلاثاء، على عدد من ولايات السودان في خسائر فادحة على بعض المحاصيل في الأسواق.
وقد تسببت الامطار ايضا في غرق كميات من محصول البصل بولاية سنار محلية سنجة.
وذكر أحد شهود العيان بحسب صحيفة السوداني، أن التجار الذين تم طردهم من سوق سنجة الكبير بدواعي الحظر نتيجة الاحترازات ضد كورونا ، اضطروا للانتشار في شوراع المدينة لعرض بضائعهم مما عرضهم ذلك إلى خسائر فادحة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر أضرار فادحة على المحاصيل تسببت فيها الأمطار التي هطلت بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.