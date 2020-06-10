متزامنا مع تشييع فلويد .. لأول مرة في تاريخه سلاح الجو الأمريكي تحت قيادة أفريقي

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي امس على قرار الرئيس الرئيس دونالد ترامب بتعيين الجنرال تشارلز براون – قائدا لسلاح الجو الأمريكي – ليصبح براون أول طيار من أصول أفريقية يعمل كرئيس للخدمة العسكرية ، مما يحسب ذلك إنجازا تاريخيا .

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واطلق ترامب تغريدة على موقعه بتويتر بهذه المناسبة بحسب صحيفة السوداني، قائلا فيها ( قراري تعيين الجنرال تشارلز براون كأول أمريكي من أصول أفريقية علي رأس واحدة من الخدمات العسكرية تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ ، انه يوم تاريخي لأمريكا ، انا متحمس للعمل بشكل اوثق مع جنرال براون ، وهو وطني وقائد رائع ).

ويأتي تعيين الجنرال الأفريقي الأصل متزامنا مع يوم تشييع جثمان المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي جثا شرطي أمريكي علي عنقه – في مينيا بوليس – حتي فارق الحياة مما أشعل موجة غير مسبوقة من الإحتجاجات ضد العنصرية في امريكا وفي أنحاء متفرقة من العالم .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)