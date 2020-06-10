التاريخ: 10-يونيو-2020
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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي امس على قرار الرئيس الرئيس دونالد ترامب بتعيين الجنرال تشارلز براون – قائدا لسلاح الجو الأمريكي – ليصبح براون أول طيار من أصول أفريقية يعمل كرئيس للخدمة العسكرية ، مما يحسب ذلك إنجازا تاريخيا .
واطلق ترامب تغريدة على موقعه بتويتر بهذه المناسبة بحسب صحيفة السوداني، قائلا فيها ( قراري تعيين الجنرال تشارلز براون كأول أمريكي من أصول أفريقية علي رأس واحدة من الخدمات العسكرية تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ ، انه يوم تاريخي لأمريكا ، انا متحمس للعمل بشكل اوثق مع جنرال براون ، وهو وطني وقائد رائع ).
ويأتي تعيين الجنرال الأفريقي الأصل متزامنا مع يوم تشييع جثمان المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي جثا شرطي أمريكي علي عنقه – في مينيا بوليس – حتي فارق الحياة مما أشعل موجة غير مسبوقة من الإحتجاجات ضد العنصرية في امريكا وفي أنحاء متفرقة من العالم .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر متزامنا مع تشييع فلويد .. لأول مرة في تاريخه سلاح الجو الأمريكي تحت قيادة أفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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