ولاء الدين موسي يدخل خيارات المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دخل لاعب الوادي نيالا ولاء الدين موسي خيارات المريخ بقوة وذلك بعد توصية اللجنة الفنية بالنادي وكان المريخ قد امن على ضم لاعب الهلال السابق خلال الانتقالات المقبلة لتدعيم خط هجومه بعد رحيل النعسان واصابة الريح حامد

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