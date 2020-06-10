إنباء عن تواصل بين الهلال وباتريك

الخليج 365 : كشفت متابعات الصحيفة الدقيقة عن تواصل بين الهلال والمدرب باتريك وذلك عبر وكيل لاعبين ومدربين شهير وذلك بغرض التعاقد معه في الموسم الجديد بعد ان رفع رئيس الهلال التتويج باحد البطولات الافريقية وتوج باتريك مع اندية الوداد والزمالك البطولتين الافريقية والكونفدرالية ويتوقع أن يحسم الهلال امر التدريب سوى بالتعاقد معه أو البحث عن بديل خلال الايام المقبلة.

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