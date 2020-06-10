إقتصادي : نجاح المفاوضات مع صندوق النقد رهين بمباركة أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رهن الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل نجاح المفاوضات التي تجريها الحكومة الانتقالية مع صندوق النقد الدولي بوجود ترتيبات مسبقة مع الولايات المتحدة إلى جانب إعداد ملفات تفاوضية متوافقة من كافة الجوانب خاصة الفنية.

وقال المهل بحسب صحيفة (السوداني) إن نجاح المفاوضات مع الصندوق و المنظمات الدولية يتطلب إعدادا جيدا للملفات التفاوضية وضمان الترتيب مع أمريكا لمنع الوصول لطريق مسدود وأضاف فى حال عدم وجود ذلك من الممكن أن يعتذر الصندوق بأي أسباب اخرى، مشيرا إلى القوة التصويتية الكبيرة للولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي

وسيطرتها على اتخاذ القرار ولفت إلى أن بعض الملفات للحكومة غير متماسكة وتتطلب التدقيق والبعد عن التناقض فى الملفات والأرقام.

ونوه لوجود تجاذب أحيانا في عدد من الملفات بين قوى التغيير المختلفة متوقعا عدم نجاح المفاوضات في حال مضت الحكومة في الطابع الاشتراكي مما يصعب إقناع الصندوق خاصة انه احد المؤسسات الرأسمالية.

ولفت إلى وجود نقاط إيجابية من الممكن أن تسهم في نهاية المفاوضات حال تم استغلالها جيدا خاصة أن الحكومة الحالية تشمل في تكوينها عددا من الخبراء في المؤسسات الدولية مما يسهل تقديم المسائل الفنية للملفات.