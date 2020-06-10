إرتفاع أسعار الخضروات بالمتمة وشكاوى من عدم توفر الجازولين

الخليج 365 : اشتكى مزارعو محلية المتمة بولاية نهر النيل من انعدام الجازولين مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات وقال المهندس الزراعي عبد الباسط ابو نخيلة تسبب انعدام الجازولين في خروج المزارعين من دائرة الإنتاج ، وقال أبو نخيلة لـ(الجريدة) ارتفعت أسعار الخضروات الى أرقام فلكية حيث ارتفع سعر حبة الطماطم الواحدة الى 25 جنيه وقطعة العجور بـ٣٠ جنيه وربطة الملوخية بـ١٠٠ جنيه وانتقد البنك الزراعي لعدم توفيره الجازولين للمزارعين وأردف تم تمويل المزارعين العام الماضي ولكن هذا الموسم لم يتم تمويلهم.

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