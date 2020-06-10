الحجز على أموال وحسابات وعدد من الصرافات في البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
اصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة قرارا بحجز أموال وحسابات ومنقولات وأصول وعقارات عدد من الصرافات العاملة بالبلاد .
وقال د. صلاح مناع عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين في مؤتمر صحفي للجنة ازالة التمكين بالقصر الجمهوري مساء الثلاثاء ان الصرافات تشمل شركة اليمامة للصرافة المحدودة وشركة الهجرة للصرافة وشركة ارقين للصرافة وشركة الرائد للصرافة شركة الفجر للصرافة المحدودة شركة ليرة للصرافة وشركة دينار وشركة الراسل للتحاويل المالية وشركة وافا للصرافة وشركة باب المندب والشركة الإفريقية للصرافة المحدودة .
وأوضح مناع ان هذه الصرافات كانت تعمل على تخريب الاقتصاد الوطني وقد إتخذها النظام البائد كقنوات خارجية بديلة للبنوك لأنها كانت تقوم بتحويل مبالغ طائلة الي خارج السودان فضلاً عن أن هذه الصرافات أسهمت بصورة مباشرة في الضغط على العملة الوطنية من خلال العمل المنظم الذي تقوم به في تجارة العملة .
وقال إن النظام البائد كان يستخدم هذه الصرافات كقنوات مالية لإخراج الأموال من البلاد بعد التضييق الذي واجهه من قبل المؤسسات المالية الدولية بسبب ضلوعه في عمليات الإرهاب .
ووجهت اللجنة الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ .
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