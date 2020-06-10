شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تسببت الامطار الغزيرة التي هطلت يوم أمس الثلاثاء، على عدد من ولايات السودان في خسائر فادحة على بعض المحاصيل في الأسواقوالتقطت صور لغرق كميات من محصول البصل بولاية سنار محلية سنجةوذكر أحد شهود العيان، أن التجار الذين تم طردهم من سوق سنجة الكبير بدواعي الحظر نتيجة الاحترازات ضد كورونا ، اضطروا للانتشار في شوراع المدينة لعرض بضائعهم مما عرضهم ذلك إلى خسائر فادحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..أضرار فادحة على المحاصيل تسببت فيها الأمطار التي هطلت بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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