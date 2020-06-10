شاهد..الطائرة الخاصة لحزب المؤتمر الوطني المحلول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أمس الثلاثاء استرداد طائرة خاصة لحزب المؤتمر الوطني المحلول، والتي قام بشرائها من أموال الدولة.
وقال وجدي صالح، عضو اللجنة في مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين بالقصر الجمهوري الثلاثاء، انه تم استرداد شركة للطيران لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية، وحجز جميع ممتلكاتها وأصولها.
ويظهر الفيديو طائرة دورنير 328 النفاثة والفخمة، الخاصة بحزب المؤتمر الوطني المحلول ، حيث تتسع لثمانية عشر راكبًا وتتمتع بتصميم فخم وأبعاد مريحة
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