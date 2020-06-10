تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أقر الإجتماع المشترك بين وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الإتحادية برئاسة الأستاذة آمنة أبكر وكيل الوزارة وممثلي وزارة المالية والإقتصاد والقوي العاملة بولاية الجزيرة الذي إلتأم بالخرطوم إستكمال تحويل تعويضات العاملين بالجزيرة خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت الأستاذة إخلاص حسين المدير العام لوزارة المالية بالجزيرة في تصريح لوكالة الانباء (سونا) إنطلاقة صرف مرتبات شهر مايو خلال الأسبوع القادم، وقالت أن الإجتماع المشترك بين وزارة المالية الإتحادية وولاية الجزيرة صادق علي تمويل عدد من مشروعات التنميه بالولاية ضمن مشروعات العام الجاري.

وأعلنت إخلاص عن إكتمال الترتيبات لصرف مرتبات هيئه توفير المياه عن شهر مايو بالتنسيق مع وزارة الماليه الإتحادية علي ان تتم معالجة المتبقي خلال الفترة القادمة ..