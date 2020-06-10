وجدي: لن نترك اي احد نهب اموال الشعب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة ان اللجنة ماضية فى اداء عملها ومهامها حتي يتم استرداد كل الامول المنهوبة من قبل النظام البائد لخزينة الدولة، وقال” لن نترك اي احد نهب اموال الشعب “.

وقال وجدي خلال مؤتمر صحفي للجنة ازالة التمكين بالقصر الجمهوري ” انه فيما يتعلق بالخدمة المدنية ” نحن لا نتشفي فى احد وكل المعلومات نستقيها من خلال ملفات العاملين والتقارير من واقع اللجان التى شكلت لهذا الغرض، مشيرا الي ان اللجنة تعمل بتنسيق وتناغم تام بين اعضائها ولجان المقاومة والثوار.

واضاف وجدي ” ان كل اجراء نتخذه نحتكم لقانون التفكيك والقوانين السارية فى البلاد، لافتا الى انه تم تقييد بلاغات جنائية ضد عدد من الشركات والصرافات والتى وضعت تحت سيطرة القوات المشتركة، وزاد قائلا” هذه الاموال هي ملك للشعب السوداني منهوبة من الخزينة العامة ونحن لا نقوم بمصادرتها بل استردادها وفقا للوثيقة الدستورية والقانون لانها اموال عامة”.

واشار وجدي الى ان اللجنة اصدرت قرارات باسترداد شركة حريص العالمية للاستثمارالمحدودة، شركة عقاركو الدولية للخدمات المحدودة و شركة منتجات البترول المحدودة والحجز على كل اموال وحسابات واصول وعقارات واسهم تلك الشركات لصالح حكومة السودان وتسجليها باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي .

وقال ان شركة “حريص العالمية ” خاصة تحت مسمي عام من واقع ان الحكومة لا تملك منها سوي 30% ، مشيرا للفساد الممهنج بشان صفقة المواصلات وقال ” هذا فساد كان يُقنن من خلال السلطات العليا للدولة “.