قرار من السلطان هيثم بن طارق يُفرح العُمانيين لارتداداته الإيجايبة عليهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في خطوة لاقت ارتياحاً بين العمانيين، وجّه سلطان عمان هيثم بن طارق بتخصيص مبلغ ، 300 مليون ريال عُماني ما يعادل (779.26 مليون دولار) لتعزيز حركة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.

وأفاد بيان صدر عن المكتب الخاص للسلطان هيثم بن طارق، يفيد بصدور توجيهات سامية من السلطان بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في السلطنة بقيمة 300 مليون ريال؛ لتعزيز حركة التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي.ويأتي قرار السلطان هيثم بعد يوم من إعلان ارتفاع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية مارس الماضي بنسبة 1.9%، مسجلاً 106.9 نقطة مقارنة بـ 104.9 نقطة نهاية مارس 2019، وزيادة السيولة المحلية بنحو مليار و743 مليون ريال عماني (نحو 3 مليارات و485 مليون دولار).وارتفع عرض النقد بمعناه الضيّق، الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، بنسبة 10.3% ليصل إلى 5 مليارات و639 مليوناً و600 ألف ريال، مقارنة بـ 5 مليارات و111 مليوناً و800 ألف ريال بنهاية مارس 2019.يذكر أنّ حكومة سلطنة عمان أنشأت جهاز الاستثمار العماني لتملك وإدارة معظم صناديق الثروة السيادية وأصول وزارة المالية.