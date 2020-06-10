هذا قال محامي البشير حول الحساب المصرفي الخاص للرئيس المخلوع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال محمد الحسن الأمين، محام عمر البشير، الرئيس السوداني المخلوع، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة. وحذر من اتباع “العدالة السياسية” ضد البشير.

ويأتي ذلك بعد أن صادرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال حسابا مصرفيا للبشير يخص الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير .

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وأعلن نائب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وعضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، عن فتح بلاغ جديد في في مواجهة الرئيس المخلوع عمر البشير، بشأن تبديد الأموال العامة.

وكشف خلال مؤتمر صحفي للجنة، مساء “الثلاثاء”، بالقصر الجمهوري، أن “اللجنة”، عثرت على حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم “2716” في بنك أم درمان الوطني كانت تحول خلاله نثرية شهرية بقيمة “20” مليون دولار شهرياً تناقصت إلى “8” مليون دولار حتى وصلت أخيراً إلى “3” مليون دولار وذلك حتى بعد سقوط النظام، وتدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد.