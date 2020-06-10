بالصور: شاهد الطائرة الخاصة التي استردتها لجنة ازالة التمكين من المؤتمر الوطني المحلول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وجدي صالح، عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إنه تم استرداد طائرة خاصة لحزب المؤتمر الوطني المحلول، كان اشتراها من أموال الدولة.

وأضاف صالح في مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين بالقصر الجمهوري مساء الثلاثاء- انه تم استرداد شركة للطيران لصالح حكومة السودان وتسجيلها باسم وزارة المالية، وحجز جميع ممتلكاتها وأصولها.

وبحسب وسائل اعلام محلية، فأن طائرة ودرونير 328 نفاثة التي اشتراها المؤتمر الوطني تسع لثمانية عشر راكبا ومخصصة لرجال الأعمال وتتمتع بتصميم فخم وأبعاد مريحة.

من جانبه، قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال طه عثمان، إن “اللجنة أنهت خدمة ٦٥١ من العاملين بعدد من مؤسسات الدولة، بناء على توصية من الجهات المختصة بعد وجود مخالفات تتصل بعملية تعينهم وعملهم على تدمير مؤسسات الدولة”.

وأوضح أن الوظائف التي تم إنهاء خدمة العاملين بها سيتم فتحها للشعب السوداني، لتتحول هذه المؤسسات لخدمة الجميع مع تحقيق التمييز الإيجابي وإنهاء خلل التمكين السابق.

من جهته، قال الدكتور صلاح مناع، عضو اللجنة، إن الفترة القادمة ستشهد وضع يد اللجنة على ملفات اقتصادية مهمة، لافتا إلى أن هناك بعض المنظمات الخيرية في الظاهر، وهي في حقيقتها منظمات تعمل لصالح تنظيم “المؤتمر الوطني

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المحلول”.