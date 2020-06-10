إغلاق مكاتب صرافة كانت تمول نظام المخلوع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت لجنة لمكافحة الفساد في السودان الثلاثاء أنها صادرت حساباً مصرفياً يخص الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأغلقت عشرات من مكاتب صرافة كانت تمول نظامه.

وكلف النائب العام لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل (نيسان) من العام الماضي.

وتشرف اللجنة على التحقيقات في جرائم، تشمل الأموال العامة والفساد، ارتكبها الرئيس السائق وأفراد أسرته الممتدة ونظامه القديم.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحافي إنها صادرات حساباً مصرفياً للبشير كان يودع فيه ملايين الدولارات شهرياً. وعزلت كذلك عشرات الموظفين العموميين المنتمين للنظام القديم.

وقال محمد الحسن الأمين، وهو محام عن البشير، إنه لا علم له بتفاصيل الحساب والمعاملات المصرفية المزعومة. وحذر من اتباع “العدالة السياسية” ضد البشير.

من جانبه، أعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان، الثلاثاء، أن اللجنة فتحت تحقيقاً جديداً بحق البشير بتهمة “تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية”.

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وقال سليمان للصحافيين: “فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت الى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) في بنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهرياً عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”.

وكانت محكمة سودانية أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) أول حكم على البشير، ومدته عامان، في تهم فساد. ويواجه كذلك محاكمات وتحقيقات فيما له صلة بمقتل محتجين ودوره في انقلاب عام 1989 الذي أتى به إلى السلطة.

ومنذ الإطاحة بالبشير صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود إلى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.

ويعاني اقتصاد السودان من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 99 بالمئة، وفقاً لإحصاءات رسمية.

واصدرت لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد، قرار بمصادرة 11 شركة صرافة وتحويلات مالية، وكشف عن ضلوعها في تمويل النظام البائد، وتمثلت ابرز تلك الصرافات في ” ليرة، وافا، ارجين، الشركة الافريقية للصرافة، اليمامة، الهجرة، بابا المندب، دينار ، الراسل”

وقال صلاح مناع عضو اللجنة، أن تلك الصرافات تعمل على تمويل المؤتمر الوطني المحلول وتهريب الاموال إلى الخارج، واتهم مناع الحزب المحلول بممارسة جرائم غسيل الاموال.

واصدرت اللجنة قرار بمصادرة منظمة سودان فوانديشن، التي اسسها اسامة عبدالله وكمال عبد اللطيف، وقال مناع ان المنظمة تدار منها اجتماعات الزحف الاخضر.