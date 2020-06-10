الرئيس المناوب للجنة التفكيك يوضح ماصدر بحق “الصادق الرزيقي”

التاريخ: 10-يونيو-2020
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أكد الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ، الاستاذ محمد الفكي سليمان ان اللجنة لا تصدر امر قبض في شخص وانما النيابة هي من تقوم بذلك.
واوضح في تصريح بحسب صحيفة السوداني، ان اللحنة فتحت بلاغ في مواجهة الصادق الرزيقي لعدم تسليم مقر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين .
وكانت وسائل اعلام ذكرت ان اللجنة اصدرت امر قبض في حق الرزيقي والقت القبض عليه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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