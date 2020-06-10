تجمع الزراعيين : خلافات المهنيين تخدم الثورة المضادة

حذر تجمع الزراعيين السودانيين من أن الصراع المباشر داخل تجمع المهنيين السودانيين موقف يخدم الثورة المضادة .وأكد أن تداعيات تلك الخلافات خطيرة على وحدة قوى اعلان الحرية والتغيير وعلى مجمل الكتلة الثورية، وراى ان تعميق تلك الخلافات ستؤدي الى إحباط الجماهير، ووصف ذلك بمثابة اللعب بالنار .

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واستنكر تجمع الزراعيين السودانيين في بيان بحسب صحيفة الجريدة أمس، الصراع الذي نشب داخل تجمع المهنيين السودانيين، وقال لا يمكن قبوله تحت مظلة التكتيك السياسي، وأشار نتيجة لتلك الخلافات دفعت مجموعة 12 جسم ببيان جماهيري عبر صفحة التجمع، اوضحت فيه الملابسات التي حدثت وفندت فيه دفوعات مجموعة الستة اجسام،

واتهم البيان مجموعة الستة بعدم حرصها على وحدة التجمع، فضلاً عن ترديدها لمقولة الاختطاف والتجبير الحزبي، واكد على ان الخطاب يصب في مصلحة الفلول والثورة والمضادة، الذي يهدف لشيطنة الاحزاب، واضعاف سندها الجماهيري ، و اكد ان الخطاب لا يمت للوعي السياسي بصلة ويفتح باب للتساؤلات على مصراعية، ودعا البيان كافة الثوريين للاستمرار في الثورة والتمسك بالمبادئ الثورية المتمثلة في النزاهة والمصداقية والشفافية، والمساءلة والمحاسبة واحترام المؤسسية والنهج الديقراطي جنبا الى جنب لتنفيذ الرؤية المتفق عليها لعبور المرحلة الانتقالية، واكد تجمع الزراعيين على ثقتهم في قدرة التجمع على تحقيق ذلك وتصديه للمسؤولية التاريخية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)