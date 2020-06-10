التحالف الوطني السوداني يدعو مكونات ثورة ديسمبر للوحدة

دعا حزب التحالف الوطني السوداني كل أطراف ثورة ديسمبر المجيدة من الثائرات والثوار الاحرار وقوي اعلان الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح وكل شركاء الثورة للعمل معا من أجل استكمال مطلوبات الفترة الانتقالية وتحقيق امال الشعب السوداني في وطن يسع الجميع في ظل دولة مدنية موحدة.

وطرح حزب التحالف الوطني السوداني امس في منبر وكالة السودان للأنباء مصفوفة “اولويات الثورة” ، واستعرض رئيس المكتب التنفيذي لحزب التحالف الوطني الاستاذ كمال اسماعيل رؤية الحزب في المحافظة علي الديمقراطية، وقال بحسب صحيفة الجريدة، ان الحزب قاد نضالات وقدم 450 شهيدا في سبيل التحرير من النظام الشمولي ، وناشد سيادته قادة الكفاح المسلح بأن يستعجلوا خطوات السلام ايفاءا لدماء الشهداء والبعد عن الحروب.

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من جانبة قدم نائب رئيس الحزب المهندس محمد فاروق سلمان ما اشتملت عليه المصفوفة من خطوات للاصلاح بتجاوز صيغة التمثيل الحالية في المجلس المركزي الحالي وتوظيف المبادرات الوطنية لمكونات الثورة والمؤسسات الوطنية وعقد مؤتمر تاسيسي للحرية والتغيير للانتقال بالثورة نحو بناء الدولة، كما طالبت المصفوفة باكمال مستويات الحكم الانتقالي .

واشاد التحالف الوطني السوداني باعلان تجمع المهنيين التزامه بمهام الثورة والتي تناولت المصفوفة ضرورة العدالة كمفصل رئيسي لتاسيس دولة القانون، كما دعت المصفوفة لتجسير الفجوة للانتقال بين القديم والجديد والابتعاد عن نهج ثورتي اكتوبر وابريل، كما نادت بالاصلاح المؤسسي والتنظيمي اولا اساسي للخروج من حصار الماضي انطلاقا للمستقبل والي شراكة حقيقية للوصول للحد الادني من التوافق، وناشد قوي الكفاح المسلح في انجاز عملية السلام لبناء دولة ديمقراطية كلنا فيها واحد وطالب لجان المقاومة بان يظلوا حراسا للثورة.

وقال ان قضايا الفترة الانتقالية تحتاج إلى وحدة وطنية والالتفاف حول الثورة المجيد وأضاف قائلا “ليكون شعارنا ننهض بس لا للاقصاء”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)