لنلتزم بالضوابط الصحية ليتم تخفيف الحظر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثر الحديث عن الحظر الذي فرضته الظروف الصحية وما ترتب عليه من تعب شديد يعيشه

الناس مع توقف اعمالهم وفشل الحكومة فى الوفاء بتعهداتها والتزامها بتقديم الدعم وتوفير المستلزمات الضرورية للناس الذين توقفوا عن العمل واثر ذلك على حياتهم ، وكانت الحكومة قد وعدت وعلى لسان السيد وزير الاعلام بتوفير الضروريات للمحتاجين وكان ذلك قبل فرض الحظر فى بداية ابريل لكن وبكل اسف حتى اليوم وقد مر شهران والوعد الحكومى مازال حبرا على الورق ، والان والحظر قد استمر طويلا وازدادت معاناة الناس منه ومن فشل الحكومة فى الوفاء بوعدها فإن المطلوب من الناس ان ينتبهوا جيدا الى ان خطر المرض يتهددنا جميعا وليس هناك مجال للتغلب عليه والعبور بسلام الى بر الامان إلا بالالتزام الدقيق والصارم جدا بالضوابط الصحية والاشتراطات الوقائية حتى تقل نسبة الخطر والا فاننا نخشى ان تضطر الحكومة مرة اخرى الى تمديد الاغلاق الى نهاية الشهر الحالى كما يشاع ، ولو ان هذا حدث فإن الكثيرين مصممون على التصدى له وكسره فقد ضاقت بهم الأحوال وفشلت الحكومة فى مساعدتهم وفيهم من يقول اننا ان خرجنا من منازلنا هددتنا كورونا وإن بقينا بها هددنا الجوع والاولى محتملة والثانى مؤكد لذا لن نلتزم باى اغلاق جديد ، ولهؤلاء نقول يجب علينا جميعا ان ننصح بعضنا بعضا بما يعود علينا بالخير ، والان وقد أصبحت الاوضاع صعبة ولم يعد بامكاننا تحمل اغلاق جديد والبقاء بدون عمل اكثر من هذه المدة فاننا لابد ان نقول اننا مطالبون ان نكون على قدر عال من المسؤولية ونلتزم بشكل تام بالضوابط حتى يقل انتشار المرض وتضيق دائرته مما يشجع الجهات المختصة على العودة التدريجية للاوضاع الطبيعية ما قبل الحظر ، وهنا لابد ان نوجه النقد لانفسنا فنحن لانراعى الضوابط الصحية فهذه صفوف الخبز فى الافران والناس تلتصق ببعضها ولا يراعون المساحة الواجب ان يجعلها كل واحد بينه وبين الاخر ولكن الناس ليست فقط لاتلتزم بذلك وا انما لاتستجيب لاى ناصح يذكرهم بخطورة الوقوف قريبين من بعض ، وايضا حركة المواصلات التى لم تقف والازدحام الشديد فى بعض الخطوط احيانا ، ومع ان حركة المواصلات ممنوعة بموجب قرار الحظر لكن الناس لم يلتزموا يوما والسلطات تغض الطرف وكانها تعرف ان هذا الأمر لن يجد استجابة بين الناس وهذا ضعف وتراخ غير مقبول من الحكومة ، وإن كانت حركة المواصلات تسير بشكل شبه طبيعى داخل المدينة الواحدة وهناك صعوبة فى العبور الى منطقة اخرى عبر جسور العاصمة المثلثة إلا ان العبور ايضا موجود ولانعنى من يحملون تصاريح المرور وانما حتى غيرهم يعبرون بشكل أو آخر ، ومن المخالفات المنتشرة اصرار البعض على مصافحتك رغم تمنعك وتوضيحك لهم ان هذا فى صالح الجميع لكنهم لايستجيبون.

ونقول علينا مراعاة الضوابط والالتزام بها بل والتشدد فيها ان اردنا ان ينتهى الحظر أو على الاقل يتم تخفيفه والا فلنستعد لفترة اخرى لاندرى مدى صعوبتها وما يترتب عليها ، وليس كل الأشكال فى الحكومة فنحن لنا دور اساسى فى تدهور الاوضاع فلننتبه.