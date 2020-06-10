أردوغان: لا نطمح إلى احتلال أي شبر من أراضي ليبيا أو أي بلد آخر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن “تركيا ليس لديها أي طموح إلى احتلال أي شبر من أراضي ليبيا أو أي بلد آخر” مؤكدا أنها ستستمر في تقديم الدعم للشعب الليبي والحكومة الشرعية.وقال أردوغان،: “سنستمر في دعم حكومة الوفاق الليبية الشرعية على جميع الأصعدة العسكرية والمدنية، نسعى لتحقيق السلام في ليبيا، وليس لدينا أي أطماع في ثرواتها”.وأضاف الرئيس التركي: “حققنا نجاحا كبيرا في ليبيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق، واستطعنا إفشال المؤامرات ضد الشعب الليبي الشقيق، وبعون الله ستكون في الأيام المقبلة بشائر متتالية”وقال إن تركيا “ستزيل آفة الإرهاب بالكامل قريبا بدعم من أشقائنا في المنطقة”.