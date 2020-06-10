الصهاينة يواصلون نعي نجوي قدح الدم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

نجد انفسنا اليوم مرة اخرى نعود للكتابة عن المهندسة نجوى أحمد عباس قدح الدم التى فتح رحيلها عن الدنيا الباب واسعا لورود العديد من المعلومات من جهات عدة حول علاقتها بالمشروع الصهيونى الذى يرمى الى تدجين الشعوب وخلق حالة من القبول الشعبى والمجتمعى للتطبيع والتعايش مع دويلة الاحتلال العنصرية المعتدية ، وهى احدى الخطوات المهمة فى مشروع قتل روح المقاومة فى الامة والعيش بسلام مع مشروع تصفية القضية الفلسطينية وتفريغها من المضمون القومى حتى يعتبر العرب ان المسألة شان فلسطينى بحت ولايعودوا يذكرونه ، وتدريجيا يتم انهاء علاقة العرب والمسلمين بهذه القضية ، وهو ما تهدف إليه ماتسمى بصفقة القرن ، ويوما بعد آخر تنهض الادلة على علاقة الباشمهندس نجوى بهذه الدوائر المتشابكة والمشبوهة .

اوردنا من قبل حديث رئيس وزراء العدو الصهيونى بنيامين نتنياهو عن نجوى قدح الدم ونعيه لها وتأكيده ارتباطها بمشروع اقامة علاقات طبيعية بين كيانه الغاصب وبعض الدول الاقريقية وبالذات بلدها السودان ، ووصف نتنياهو لها بالشجاعة واظهاره الحزن على رحيلها الذى اعتبره بمثابة خسارة لبلدها والبلدان الافريقية . وهذه الشهادة تكفى لاسقاط المراة التى حظيت برضا الصهاينة ونعبهم لها وابدوا استعدادهم لاسعافها وارسلوا طائرة بطاقمها الطبى لكنهم لم يتمكنوا من اصطحابها معهم.دمكذ ثم جاءت تعزية نتنياهو لزوجها واشادته بها ، ومن لم يعتبر هذه الشواهد كافية للحكم على المرأة بوقوفها فى الناحية الخطأ فانه لن يكون منصفا ، واليوم يرد دليل جديد على ما قلناه من ان هذه المراة جزء من المنظومة الصهيونية العامة المعادية للعرب والمسلمين ، والدليل الجديد يكفينا مؤونة البحث عن جديد فى هذا الأمر.

يقول الخبر :

نعت منظمة الاغاثة الاسرائيلية العابرة (IFA) Israeli Flying Aid ، المهندسة نجوى عباس قدح الدم مستشارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق اول عبد الفتاح البرهان التي توفيتذذ متأثرة باصابتها بفيروس كورونا اواخر الشهر الماضي.

وقالت المنظمة على موقعها بتويتر وفيسبوك لقد حزنا على فقدان امرأة متفردة وشريكة طيبة القلب وقائدة عظيمة.

وقدمت المنظمة تعازيها لزوجها وابنتها ولشعبي السودان ويوغندا وجميع الذين يسعون إلى تحقيق السلام والعدالة في جميع أنحاء العالم.

وكانت مونتي كاروو (الصفحة ذائعة الصيت فى الفيس بوك ) قد اشارت ان الطائرة الخاصة التى حطت بمطار الخرطوم قادمة من تل ابيب يوم 26 مايو الماضي تتبع لمنظمة منظمة (IFA) وهي منظمة اسرائيلية خيرية غير حكومية تهدف الى تقديم الإغاثة والمساعدات للبلدان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل.